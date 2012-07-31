Капінвестиції в Україні в першому кварталі перевищили 48 млрд грн - Клюєв

Капітальні інвестиції в Україні в першому кварталі 2012 року зросли на 23%, порівняно з відповідним періодом 2011 року, й перевищили 48 млрд грн.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у прес-службі РНБОУ.

«На перший погляд, непогано. Але щоб упевнено зробити крок у наступний технологічний устрій, нам потрібно на порядок більше інвестицій», - заявив А.Клюєв.

До того ж, за його словами, в першому кварталі цього року капітальні інвестиції на 67% становили кошти самих підприємств, а кошти бюджетів усіх рівнів – менше 4%. Значно скоротилася питома вага в цьому обсязі позикових коштів.

Саме тому, на думку А.Клюєва, необхідно вдосконалювати механізми державного стимулювання інвестиційної діяльності.

Як приклад секретар РНБО України навів Китай, який, поєднуючи комплекс інвестиційних стимулів, ефективну промислову й науково-технологічну політику, добився високих темпів зростання власної економіки впродовж багатьох років.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259 млрд 932,3 млн грн, зокрема інвестицій в основний капітал – 209 млрд 130 млн грн (без ПДВ), що на 22,4% більше показника січня-грудня 2010 року.