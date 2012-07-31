Торги доларом на міжбанку у вівторок відкрилися зростанням котирувань

У вівторок, 31 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням зростання котирувань – 8,1000/8,1040 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2517/21, котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,9375/9,9430.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,2271/73 (понеділок – 1,2273/75).

У понеділок, 30 липня, Нацбанк на ринок не виходив.