Торги доларом на міжбанку у вівторок відкрилися зростанням котирувань
11:49, 31 липня 2012Фінанси
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У вівторок, 31 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням зростання котирувань – 8,1000/8,1040 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2517/21, котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,9375/9,9430.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,2271/73 (понеділок – 1,2273/75).
У понеділок, 30 липня, Нацбанк на ринок не виходив.
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