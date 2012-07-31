Бураковський очолив громадську раду Держінвестпроекту

Відомого економіста, професора Ігоря Бураковського призначено на посаду голови громадської ради Держінвестпроекту, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України.

За словами І.Бураковського, Держінвестпроект - це та структура, яка може дійсно допомагати і Україні, і інвесторам розв’язувати точкові, але дуже важливі проблеми у певних напрямах. «Тому успішна реалізація того чи іншого Національного проекту - це, з одного боку, великий досвід для України і, з другого - надзвичайно важливий приклад для інших інвесторів», - підкреслив І.Бураковський.

На його думку, ресурс за річним обсягом залучення інвестицій в Україні не вичерпаний навіть наполовину.

«Україна здатна, мінімум, подвоїти обсяг річних прямих іноземних інвестицій: за нормальних економічних умов, за нормального інвестиційного клімату. На сьогодні дуже важливо, щоб політичні кроки, кроки в області економічної політики базувалися на об'єктивному аналізі економічної ситуації і відповідали тим тенденціям, які сьогодні розвиваються як в Україні, так і в світі», - зазначив І.Бураковський.

Довідка УНІАН. Ігор Бураковський народився у Києві. У 1980 році закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського держуніверситету ім. Т.Шевченко (економіст-міжнародник). Доктор економічних наук (1998). Професор кафедри економічної теорії Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НАУКМА). Викладає курси "Міжнародна економіка" і "Теорія міжнародної торгівлі". Автор, співавтор, редактор понад 50 наукових праць і книг.