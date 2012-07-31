Надходження від податку на прибуток у січні-червні зросли до 28,5 млрд грн - ДПСУ

Надходження від податку на прибуток до загального фонду держбюджету за підсумками січня-червня 2012 року склали 28,5 млрд грн, що на 11,9% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

План надходжень від цього податку перевиконаний за підсумками звітного періоду на 7,8%, до бюджету додатково надійшло 2 млрд грн.

У ДПСУ зазначають, що на збільшення сплати податку на прибуток в значній мірі вплинуло поліпшення економічної ситуації в країні, а відповідно, і зростання доходів від підприємницької діяльності.

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ в січні-червні 2012 року спрямувала в загальний фонд держбюджету 97,2 млрд грн, що на 7,4%, або на 6,7 млрд грн, більше, ніж у січні-червні 2011 року. Бюджетний розпис Міністерства фінансів зі збору платежів перевиконано на 0,2%. Бюджет отримав додатково 177,6 млн грн.