«Ерсте Банк» у першому півріччі збільшив збиток у 14 разів

«Ерсте Банк» (м. Київ) у січні-червні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив збиток у 14 разів, - до 66,8 млн грн.

Про це йдеться в звіті банку.

Згідно зі звітом, у II кварталі 2012 року банк одержав збиток 29,3 млн грн, проти 7,9 млн грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-червні п.р. скоротилися на 1,7% і на 1 липня склали 9,84 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів на 0,6% - до 3,66 млрд грн, зобов'язання на 8,7%, до 8,03 млрд грн. Статутний капітал збільшився на 0,7% - до 1,38 млрд грн, власний капітал на 49% - до 1,81 млрд грн.

Довідка УНІАН. АТ «Ерсте Банк» (м. Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).

«Ерсте Банк» в 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив збиток на 28% - до 171,992 млн грн.