ВР прийнятими змінами до бюджету встановила рекорд за держгарантіями - Пинзеник

14:19, 31 липня 2012
Фінанси
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Змінами до держбюджету, прийнятими Верховною Радою, встановлено рекорд за держгарантіями. Так глава Українського фонду підтримки реформ, екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник прокоментував УНІАН прийняті вчора ВР рішення щодо надання державних гарантій по ряду китайських кредитів.

За його словами, прийнятими ВР змінами в закон про державний бюджет обсяг держгарантій збільшено більш ніж у 4 рази (з 15 до 68,8 млрд грн). "Це рекордна сума, яка коли-небудь затверджувалася в українському бюджеті", - зазначив він. «За умови надання таких гарантій за існуючих тенденцій виконання бюджету державний борг України (прямий і гарантований) цього року може впритул наблизитися до 600 млрд грн і перевищити 40% ВВП. І цей рік може зайняти гідне місце у втягуванні країни в боргову петлю в обсязі понад 100 млрд грн, конкуруючи з 2009 і 2010 роками", - додав В.Пинзеник. За його словами, в українських реаліях гарантований борг по суті є дефіцитом бюджету, тому що дуже швидко стає прямим державним боргом. «В наших умовах гарантовані державою кредити - це спосіб кредитування, коли гроші беруть одні, а повертати доводиться іншим. Важко сподіватися на іншу ситуацію, коли комерційні ризики бере на себе держава", - зазначив В.Пинзеник.

Нагадаємо, Верховна Рада України на своєму вчорашньому засіданні прийняла рішення надати державні гарантії на кредит Експортно-імпортного банку Китаю в розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства, а також державні гарантії за кредитом Державного банку розвитку Китаю на суму 29,5 млрд грн для реалізації проектів із заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку.

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