На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

У вівторок, 31 липня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1000/8,1040, на 12:00 звузився спред - 8,1005/8,1040. До закриття торгів цінові рівні зросли - 8,1020/8,1070 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2517/0,2521, на 12:00 ціни знизилися - 0,2510/0,2514. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2513/0,2517. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,1825 (+0,0326).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2250/1,2300.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,9375/9,9430, на 12:00 ціни пішли вниз - 9,9325/9,9405. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 9,9415/9,9515.