На сьогоднішньому аукціоні попиту на пропоновані Мінфіном ОВДП не було

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Міністерства фінансів України у вівторок, 31 липня, не було подано жодної заявки, повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років.

На думку фахівця відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергія Фурси, причиною браку попиту на держпапери є як липнева спека, так і ставки міжбанківського ринку.

«Останні напередодні перехідної дати знову подолали рубіж у 20%, навіть не дозволяючи задуматися про перспективи купівлі облігацій у короткостроковій перспективі», - каже експерт.

С.Фурса вважає, що чекати результативного розміщення на сьогоднішньому аукціоні Мінфіну міг тільки «закоренілий оптиміст».

«Ринок облігацій впав у сплячку і не має наміру прокидатися найближчим часом. При цьому уряд уже не відчуває гострого дефіциту ресурсів, і це мінімізує шанси на розміщення довгих паперів», - відзначає експерт.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 24 липня Мінфіну також не вдалося залучити кошти від продажу держпаперів.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планувалося провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

Довідка УНІАН. За січень-червень за підсумками розміщення ОВДП на первинних аукціонах до держбюджету України надійшло 22,9 млрд грн, 2,1 млрд дол. і 316,6 млн. євро.