Хорошковський пообіцяв зробити «необхідні кроки» для отримання кредитів СБ

Влада України готова здійснити «необхідні кроки» для отримання кредитів одного з найбільших фінансових партнерів країни - Світового банку на загальну суму близько 850 млн доларів.

Про це перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив на зустрічі у Вашингтоні з керівництвом Світового банку, повідомляє прес-служба першого віце-прем'єра.

У повідомленні йдеться, що в ході зустрічі з директором-розпорядником Світового банку Шрі Мульяні Індраваті, що відбулася 31 липня, перший віце-прем'єр України обговорив спільну підготовку системних проектів розвитку. Першочерговими серед них мають стати «Друга програмна позика на реабілітацію фінансового сектора» на суму 350 млн доларів і «Четверту позику на політику розвитку» на суму 500 млн доларів.

В.Хорошковський при цьому зазначив, що активізація співробітництва зі Світовим банком сприятиме ефективному впровадженню реформ в Україні.

За його словами, успішна реалізація 11 інвестиційних проектів на загальну суму позик 1,72 млрд доларів дозволить українським підприємствам-бенефіціарам не лише модернізувати засоби виробництва, але й залучити передові технології.

«Сторони відзначили значний потенціал кредитування України з точки зору можливостей банку із фінансування проектів на суму 1 млрд дол. США щорічно», - повідомляє підсумки зустрічі прес-служба першого віце-прем'єра.

«Було досягнуто, зокрема, домовленість щодо активізації співробітництва в рамках Стратегії партнерства Світового банку та України на 2012-2016 фінансові роки і подальшої взаємодії для покращення результативності реалізації проектного портфеля Банку», - констатується в прес-релізі.

Довідка УНІАН. З 1992 року, коли Україна стала членом Світового банку, ця фінансова організація надала нашій країні кредити на близько 7 млрд доларів на фінансування 39 проектів.