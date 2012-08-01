У вересні Україну відвідає місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну у вересні з метою проведення оцінки бюджетної політики нашої держави на 2013 рік.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський після зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, яка відбулася 31 липня у м. Вашингтон.

Як повідомляє прес-служба В.Хорошковського, під час розмови перший віце-прем'єр-міністр України відзначив послідовність роботи уряду з метою здійснення реформ, збереження макрофінансової стабільності, реформування енергетичного сектору тощо.

Основну увагу було приділено обговоренню пріоритетів співпраці у рамках програми МВФ «стенд-бай» для України.

«Україна вже реалізувала майже всі взяті на себе зобов'язання. Водночас підвищення тарифів на газ і тепло для населення і підприємств комунального сектору без всебічного комплексного реформування відповідних галузей національної економіки не дасть бажаного ефекту», - заявив В.Хорошковський.

Під час розмови окрему увагу було також приділено виконанню Україною державного бюджету у поточному році.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня 2012 року провела в Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України у рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема, щодо підвищення цін на газ для населення.

29 червня 2012 року планувалося проведення засідання Ради директорів МВФ, на якому мало обговорюватися виконання Україною зобов'язань щодо валютного режиму. Йдеться не про кредит stand-by, а про розгляд ст. 4 консультацій з виконанню Україною своїх зобов'язань щодо валютного режиму.

На початку липня п.р. директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Геррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не має наміру відновлювати програму співпраці з Україною, і чекає від неї виконання раніше узятих зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ для населення.