Торги на міжбанку в середу відкрилися зростанням котирувань

В середу, 1 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,1020/8,1070 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2504/08, котирування з євро-гривні пішли вгору – 9,9735/9,9810.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2313/15 (вівторок – 1,2271/73).

У вівторок, 31 липня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9930.