Столичні податківці анулювали 71 ліцензію на реалізацію алкоголю і тютюну

Столичні податківці у січні-червні 2012 року анулювали 71 ліцензію на реалізацію алкоголю і тютюну через продаж їх неповнолітнім, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

Так, згідно з повідомленням, столичні податківці у січні-червні п.р. виявили 91 порушення умов продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку: 63 факти продажу тютюну і 28 фактів реалізації неповнолітнім алкоголю.

За дані порушення підприємців оштрафовано на суму 619 тис. грн і анульовано 52 ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а також 19 - на право роздрібної торгівлі алкоголем.

На 1 липня 2012 року столичні підприємці оформили близько 4,8 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном. За невнесення платежів було припинено дію 581 ліцензії, 565 - було анульовано.

У цілому, за звітний період від плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем і тютюном до державного бюджету надійшло понад 35 млн грн.