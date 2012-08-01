ПДВ експортерам на 90% відшкодовується "автоматом" - Хорошковський

Перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський, який перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні, заявив, що більш як 90% відшкодування ПДВ іноземним компаніям-експортерам здійснюється в автоматичному режимі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.Хорошковського.

«Для створення сприятливого бізнес-клімату зроблені серйозні кроки з лібералізації податкової системи, спрощення дозвільних процедур, зниження адміністративних бар'єрів. Нарешті, вирішено проблему відшкодування ПДВ. Довгий час це вважалося однією з головних перешкод у діяльності іноземних компаній в Україні. На сьогодні у більш ніж 90% випадків ПДВ відшкодовується іноземним компаніям-експортерам автоматично», - підкреслив В.Хорошковський.

Він також заявив, що важливим завданням уряду є продовження реформ у країні і відновлення конструктивної співпраці з МВФ.

Довідка УНІАН. Автоматичне відшкодування ПДВ передбачене нормами Податкового кодексу, який набрав чинності з 1 січня 2011 року.