Кабмін затвердив закупівлю товарів та послуг для держпотреб на майже 2,9 млрд грн

Кабінет міністрів України затвердив державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2012 році на суму 2 млрд 884 млн грн.

Як повідомив журналістам міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко, відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду у середу, 1 серпня.

За словами П.Порошенка, для сфери культури держзамовлення затверджено у розмірі 786 млн 314 тис. грн, а у сфері випуску друкованої продукції – 319 млн 961 тис грн.