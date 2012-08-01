Кабмін затвердив закупівлю товарів та послуг для держпотреб на майже 2,9 млрд грн
14:03, 01 серпня 2012Фінанси
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Кабінет міністрів України затвердив державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2012 році на суму 2 млрд 884 млн грн.
Як повідомив журналістам міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко, відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду у середу, 1 серпня.
За словами П.Порошенка, для сфери культури держзамовлення затверджено у розмірі 786 млн 314 тис. грн, а у сфері випуску друкованої продукції – 319 млн 961 тис грн.
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