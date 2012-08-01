Азаров накинув 25 тисяч доларів за олімпійське золото
Кабінет міністрів України збільшив розміри премій для українських спортсменів за призові місця на Олімпіаді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.
За словами П.Порошенка, сьогодні на своєму засіданні уряд збільшив розмір премії за отримання на Олімпіаді золотої медалі зі 100 тис. доларів до 125 тис., за отримання срібної - з 75 тис. до 80 тис. доларів.
П.Порошенко не уточнив суму винагороди за бронзову медаль. (Досі за бронзові медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримували 50 тис. дол. - УНІАН).
«Ми розраховуємо на золоті медалі», - пожартував він.
Як повідомляв УНІАН, Україну на ХХХ Іграх Олімпіади представляють 245 спортсменів, які змагаються у 28 видах спорту з 32-х олімпійських.