Торги на міжбанку у середу закрилися котируваннями 8,1125/8,1165 грн/дол.

У середу, 1 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1020 / 8,1070, до 12:00 ціни піднялися до 8,1055/8,1090. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,1125/8,1165 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2504/0,2508, до 12:00 ціни склали 0,2510/0,2514. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2505/0,2509. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,3210 (+0,1385).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2280/1,2335. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,9735/9,9810, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,9775/9,9860.

До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 9,9820/9,9910.