Держбюджет у січні-червні зведений з дефіцитом 6,702 млрд грн

Державний бюджет України в січні-червні зведений з дефіцитом 6,702 млрд грн, в т.ч. дефіцит загального фонду склав 4,663 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету за вказаний період склали 162,953 млрд грн, що на 16,9% більше, ніж за відповідний період 2011 року. У т.ч. доходи загального фонду склали 141,284 млрд грн, на 16,8% більше, ніж у січні-червні 2011 року.

Надходження до загального фонду податку на додану вартість (ПДВ) склали 67,386 млрд грн, податку на прибуток - 28,533 млрд грн, акцизного податку з вироблених в Україні товарів - 10,663 млрд грн.

У спецфонд держбюджету надходження склали 21,669 млрд грн, що на 17,8% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Витрати держбюджету за I півріччя ц.р. склали 168,053 ​​млрд грн, що на 13,3% більше відповідного періоду 2011 року, в т.ч. видатки загального фонду збільшилися на 12,4% - до 146,3 млрд грн.

При цьому вказується, що витрати держбюджету на обслуговування держборгу проти відповідного періоду 2011 року зросли на 10% - до 11,554 млрд грн, витрати на оборону - на 14,4% - до 6,140 млрд грн, на забезпечення громадського порядку, безпеки та судової влади - на 13% - до 15,619 млрд грн, на економічну діяльність - на 27,3% - до 20,636 млрд грн, охорону здоров'я - на 29,5% - до 3,867 млрд грн, освіту - на 14,3% - до 15,208 млрд грн.

Витрати держбюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення в січні-червні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зросли на 27,5% - до 28,354 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, в т.ч. доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 342,005 млрд грн.Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.