Чистий операційний прибуток Samsung в 2-му кварталі виріс на 79%

Чистий консолідований операційний прибуток компанії Samsung Electronics (Корея) в 2-му кварталі 2012 року зросла у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 79% і склала 6,72 трлн вон (приблизно 5,9 млрд дол - УНІАН). Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Загальний дохід Samsung Electronics за звітний період виріс на 21% і склав 47,6 трлн вон, або більше 42 млрд дол

Як повідомляв УНІАН, у керівництві для інвесторів, опублікованому на початку липня, Samsung прогнозував, що консолідований дохід за 2-й квартал досягне близько 47 трлн вон, а операційний прибуток - 6,7 трлн вон.

Як відзначили в компанії, стабільний рівень продажів компанії протягом всього 2-го кварталу дозволив зберегти темпи зростання прибутку у всіх бізнес-сегментах, за винятком підрозділу з виробництва напівпровідників. Основним джерелом підвищення доходу компанії послужило телекомунікаційний підрозділ, продажі якого зросли на 37% в порівнянні з тим же періодом роком раніше, що принесло компанії прибуток приблизно в 32,5 млрд дол. Завдяки надзвичайно успішним продажам флагманського продукту компанії - смартфона GALAXY S III і стабільним продажам GALAXY Note, дохід підрозділу мобільних телефонів збільшився на 75% - до 18,3 млрд дол. Дохід Samsung від продажу смартфонів продовжить рости за рахунок розширення продуктового ряду в різних цінових діапазонах, при цьому поставки смартфонів на ринки, що розвиваються ще більше збільшаться.

Як зазначив старший віце-президент і керівник підрозділу Samsung Electronics зі зв'язків з інвесторами Роберт Йі, незважаючи на складну бізнес-обстановку і нестійкість світової економіки, у 2-му кварталі компанія знову домоглася збільшення доходу в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. На його думку, «це було досягнуто завдяки широкій продуктовій лінійці та високій технологічності наших продуктів».

Компанія очікує, що в другому півріччі фінансова нестабільність на ринках європейських країн буде продовжуватися, що в свою чергу призведе до більш повільного, ніж очікувалося, відновлення економіки і значного посилення конкуренції на ринку.

В цілому, за підсумками третього кварталу прогнозується невелике підвищення доходів компанії Samsung, оскільки попит на товари споживчої електроніки, зокрема смартфони, залишається досить високим. Також очікується зростання поставок дисплейних панелей у зв'язку з підготовкою ринку телевізійного обладнання до сезону новорічних свят.

Капітальні витрати Samsung Electronics за перші 6 місяців 2012 року складуть майже 12,5 млрд дол, з яких 8,6 млрд дол були інвестовані в підрозділ з виробництва напівпровідників.

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - Один зі світових лідерів в області виробництва напівпровідників, телекомунікаційного та іншого обладнання. Консолідовані продажі компанії у 2011 році склали 143,1 млрд дол. Штат Samsung Electronics нараховує близько 222 тис. співробітників, що працюють в 71 країні світу.