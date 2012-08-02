S&P підтвердило кредитний рейтинг Німеччини на найвищому рівні

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's оголосило про підтвердження довгострокового суверенного кредитного рейтингу Німеччини на найвищому рівні «ААА» із стабільним прогнозом, сказано у повідомленні агентства.

Короткостроковий рейтинг найбільшої економіки Європи підтверджено на рівні «А-1+».

Як сказано у прес-релізі, Німеччина має сучасну, диверсифіковану і конкурентоздатну економіку, статус великого зовнішнього кредитора.

Standard&Poor's при цьому похвалило владу Німеччини за проведення обережного фінансового курсу і виявлену здатність протистояти економічним шокам.

Водночас інше міжнародне рейтингове агентство Moody's минулого тижня висловило занепокоєння через можливий вплив світової економічної кризи на німецьку економіку і понизило прогноз свого кредитного рейтингу Німеччини до «негативного».

Standard&Poor's підтвердженням рейтингів Німеччини показало, що не поділяє побоювань колег.