У Литві з 1 серпня мінімальна зарплата становить 302 дол. США

Вільнюс. У Литві з 1 серпня мінімальна зарплата підвищена на 50 літ, і становить 850 літ (302 дол. США в еквіваленті – УНІАН).

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві соціального захисту і праці Литви.

Також з 1 серпня набуло чинності рішення про підвищення мінімальної погодинної оплати праці до 5,15 літа.

«З підвищенням мінімальної зарплати в Литві зміняться встановлені постановою уряду мінімальні службові коефіцієнти зарплати працівників усіх категорій. Підвищення торкнеться понад 200 тисяч працівників, 38 тисяч з них – бюджетники», - йдеться у повідомленні Міністерства соцзахисту і праці Литви.