У Литві з 1 серпня мінімальна зарплата становить 302 дол. США
11:01, 02 серпня 2012Фінанси
0
Вільнюс. У Литві з 1 серпня мінімальна зарплата підвищена на 50 літ, і становить 850 літ (302 дол. США в еквіваленті – УНІАН).
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві соціального захисту і праці Литви.
Також з 1 серпня набуло чинності рішення про підвищення мінімальної погодинної оплати праці до 5,15 літа.
«З підвищенням мінімальної зарплати в Литві зміняться встановлені постановою уряду мінімальні службові коефіцієнти зарплати працівників усіх категорій. Підвищення торкнеться понад 200 тисяч працівників, 38 тисяч з них – бюджетники», - йдеться у повідомленні Міністерства соцзахисту і праці Литви.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter