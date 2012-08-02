Власниця L’Oreal продала природоохоронній організації острів на Сейшелах

Власниця французької косметичної марки L’Oreal Ліліан Бетанкур продала сейшельський острів Д’Арро за 60 млн. доларів. Новим господарем Д’Арро стала міжнародна природоохоронна організація Save Our Seas (Швейцарія), яка заявила про намір зберегти популяцію рідкісного виду черепах на цьому острові, повідомляє ВВС.

Бентакур, чиє майно журнал Forbes оцінює у 24 млрд доларів, купила острів Д’Арро в 1998 році за 18 млн. доларів.

Уряд Сейшельських островів повідомив, що Бентакур також погодилася виплатити 8 млн. доларів свого податкового боргу. Про несплату державного податку найбагатшою жінкою Європи стало відомо у 2010 році після розслідування французької податкової служби.

Довідка УНІАН. Громадська організація Save Our Seas зі штаб-квартирою у Женеві була заснована у 2003 році як неприбуткова організація з охорони водного середовища. Компанія фінансує понад 150 науково-дослідних проектів у всьому світі.