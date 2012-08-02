Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У четвер, 2 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися продовженням зростання котирувань – 8,1120/8,1190 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2497/0,2501, котирування по євро-гривні пішли вниз – 9,9345/9,9450. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2246/1,2248 (середа — 1,2313/1,2315).

В середу, 1 серпня, Нацбанк на ринок не виходив.