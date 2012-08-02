Центробанк США відмовив у нових стимулах для американської економіки

Федеральна резервна система (ФРС) США утрималася від ухвалення нових монетарних стимулів, хоч і ясніше, ніж раніше, дала зрозуміти, що подальше скуповування держоблігацій може допомогти американській економіці, яка втратила темп цього року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Представники центрального банку США окреслили становище в економіці як "невелике зниження", що контрастує з коментарями, даними у червні, коли ФРС оцінила економіку США як таку, що «скромно зростає».

ФРС також знову наголосила, що невдоволена темпами боротьби з безробіттям, яке зараз становить 8,2 відсотка.

Не вживши нових заходів, Центробанк розчарував низку інвесторів, відправивши вниз фондові індекси США, а долар - вище до євро та єни.

"Вони зробили явний акцент на понижувальних ризиках для економіки і дуже чітко дали зрозуміти, що будуть настільки м'якими, наскільки буде потрібно", - сказав Квінсі Кросбі з Prudential Financial.

Чимало економістів думали, що Центробанк може перенести орієнтовне підвищення ключової ставки на віддаленіший термін, але в заяві, як і раніше, йшлося про кінець 2014 року.

Проте ФРС показала, що готова зробити більше для підтримання слабнучої економіки.

"Комітет уважно вивчатиме інформацію, що надходить, про економічні та фінансові обставини і надасть додаткову допомогу в міру потреби", - мовиться у заяві ФРС.

Це стало невеликим зрушенням у порівнянні з обіцянками у червні, коли Центробанк повідомив, що "готовий вжити подальших заходів відповідно до обставин".

Президент ФРБ Річмонд Джеффрі Лекер знову виступив проти орієнтовного терміну підвищення ставки - кінця 2014 року.

Економічне зростання США сповільнилося до 1,5 відсотка у другому кварталі, оскільки споживчі витрати скоротилися, а безробіття залишається на рівні 8,2 відсотка. Це набагато вище, ніж потрібно для спокою Центробанку, до обов'язків якого входить підтримання низької інфляції і високої зайнятості. Зростання зайнятості різко сповільнилося в другому кварталі - до 75 000 робочих місць на місяць із 226 000 у першому кварталі.

У середу з'явилися дані про те, що компанії США створили 163 000 нових робочих місць у липні. Проте це дослідження компанії ADP не настільки авторитетне, як офіційні, більш комплексні дані про ринок праці, які вийдуть у п'ятницю.

У проблемах США частково винна європейська боргова криза, оскільки торгівля між двома гігантськими економіками скоротилася, а побоювання нової фінансової кризи примушує компанії і споживачів займати оборонні позиції.

За таких похмурих обставин багато хто вважає, що глава ФРС Бен Бернанке може використати свій виступ на засіданні керівництва Центробанку у Джексон-Хоул в серпні, щоб послати рішуче повідомлення ринкам. Він зробив так у 2010 році, інформуючи про намір ФРС провести другий раунд кількісного пом'якшення (QE2).

Третій раунд QE, ймовірно, включатиме купівлю житлового боргу, оскільки Центробанк намагається допомогти сектору нерухомості, який нарешті почав подавати ознаки життя.

Інші інструменти, які обговорює ФРС, - це зниження ставки за зберігання банківських резервів у Центробанку(зараз 0,25 відсотка), що може примусити банки підвищити кредитування, і використання схеми "фінансування за кредитування", яку недавно використовував Банк Англії. Це означає, що ФРС може надавати банкам дешеві короткострокові кредити в обмін на гарантії, що вони відновлять кредитування фізичних осіб і компаній.

Другий із названих заходів потребує аналізу, сказав Бернанке на прес-конференції у червні.