Податкова міліція закрила кримінальну справу проти Княжицького

Податкова міліція закрила кримінальну справу проти директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) Миколи Княжицького, якого звинувачувала в ухиленні від сплати податків.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

У повідомленні нагадується, що 27 липня прокуратурою міста скасовано постанову про порушення кримінальної справи стосовно М.Княжицього. Перевірка законності порушення зазначеної справи відбувалася за дорученням Президента України Віктора Януковича та за вказівкою генерального прокурора України Віктора Пшонки.

30 липня матеріали кримінальної справи повернуто до слідчого відділу податкової міліції у м. Києві, який 1 серпня закрив кримінальну справу. Також прийнято рішення про повернення вилучених документів представникам підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за наслідками проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВі було виявлено порушення – заниження належного до сплати в бюджет ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу проти директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі) М.Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

9 липня Шевченківський районний суд Києва виніс постанову про вилучення оригіналів документів у службових осіб ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт», а 12 липня ця постанова була оголошена керівництву підприємства. Того ж дня керівництво управління податкової міліції ДПС у м. Києві вилучило документацію підприємства.