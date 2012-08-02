Данилишин про держзакупівлі: дії, через які проти мене порушено кримінальну справу, вже узаконено

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин заявляє, що дії, через які проти нього було порушено кримінальну справу, вже давно узаконено.

Про це він написав у коментарі на сторінці у Facebook.

Екс-міністр також переконаний, що зміни в закон про проведення тендерних закупівель перетворюють процедуру на «звичайний базар».

“З введенням в дію цього закону держзакупівлі як такі можна вважати звичайним базаром. Те, за що переслідують мене, вже давно узаконено, плюс все Євро (проводилося) без тендерів. Всі звинувачення, що мені пред’являються, в порівняні з тим, що робиться сьогодні, є просто дивними”, - заявив Б.Данилишин.

Пін підкреслив, що на посту міністра економіки вів жорстку боротьбу проти Тендерної палати.

“З самого першого дня свого перебування на посту міністра економіки України я повів жорстку боротьбу проти Тендерної палати, лідери якої сьогодні в Партії регіонів і на чолі якої стояли багато впливових осіб Партії регіонів, вільних економічних зон, ввезення лівого обладнання нібито для цілей модернізації”, - зазначив Б.Данилишин.

Він також стверджує, що за часів його головування в міністерстві була "найменша частка закупівель в одного учасника".

Зокрема, впродовж ІІ-ІV кварталів 2008 року Мінекономіки прийнято рішення про застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника на очікувану суму 32 млрд грн.

Б.Данилишин підкреслив, що за 2010 рік щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника на загальну очікувану вартість предметів закупівлі більше 310 млрд грн, в 2011 році ця сума була більшою 400 млрд грн. “Проте ніхто ніякого покарання не несе. За 1 квартал 2012 року уже витрачено 140 млрд грн., а за 1 півріччя – близько 300 млрд”, - зазначив Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року Б.Данилишина було оголошено у міжнародний розшук за звинуваченням у нанесенні державі збитків на 13,9 млн грн через державні закупівлі у одного учасника.

Інтерпол затримав Б.Данилишина 18 жовтня 2010 р. у Чехії під час звернення по допомогу до лікувальної установи. Генпрокуратура України розпочала процедуру його екстрадиції.

Б.Данилишин попросив у Чехії політичного притулку та отримав його у січні 2011 року.

Українська опозиція називала арешт Б.Данилишина переслідуванням з політичних мотивів. Він був міністром в уряді Юлії Тимошенко з 2007-го до 2010 року.