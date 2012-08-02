Азаров обіцяє стабільну гривню

Кабінет міністрів разом із Національним банком України не допустить девальвації національної валюти, курс гривні залишатиметься стабільним. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час робочої поїздки у Запоріжжя, повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Ви бачите, що вже 2,5 року курс гривні залишається стабільним. Він буде стабільним і до виборів, і залишиться стабільним і після виборів, тому що ми вирішуємо питання, виходячи не з виборів, а з розвитку економіки, а для розвитку економіки потрібна стабільність», - зазначив М.Азаров.

Спілкуючись з працівниками Дніпровської водопровідної станції №1, прем'єр-міністр укотре підкреслив, що уряд продовжить поступове підвищення заробітних плат і пенсій, базуючись виключно на можливостях зростання економіки.

«Ми за 2,5 року жодного разу друкарський верстат не включали, і не включатимемо його надалі», - сказав він.