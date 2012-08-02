На компенсацію населенню збитків через АЧС виділено 483 тис. грн

Уряд виділив Запорізькій облдержадміністрації 483,32 тис. грн на компенсацію збитків через вилучення у населення свиней для ліквідації спалаху африканської чуми свиней у Запорізькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

Він повідомив, що рішення про виділення коштів з Державного резервного фонду було ухвалене Кабміном на засіданні 1 серпня.

За словами В.Горжеєва, компенсація становитиме 18,18 грн за 1 кг живої ваги. Він додав, що це ринкова ціна, яка на сьогодні склалася в регіоні. В.Горжеєв повідомив, що вилучати свиней на забій будуть лише у межах того населеного пункту, де було зафіксовано захворювання свиней на африканську чуму. При цьому він зазначив, що компенсація за вилучених поросят вагою до 20 кг становитиме до 35 грн за кілограм живої ваги.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму (АЧС). Вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Жителям Запорізької області, у господарствах яких поголів'я свиней було знищене в зв'язку виявленням у регіоні африканської чуми, почнуть виплачувати компенсації за убиту худобу з 2 серпня.

Крім того, Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тваринних і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.

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