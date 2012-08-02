ДПСУ обіцяє врахувати зауваження бізнесу при реформуванні податкової системи

Державна податкова служба України (ДПСУ) обіцяє врахувати зауваження бізнесу при розробці Концепції реформування податкової системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це в четвер під час засідання економічної ради при Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП) заявив заступник голови ДПСУ Андрій Ігнатов.

Він також зазначив, що ініціативи податкової служби допрацьовуються і скоро будуть оприлюднені.

Серед основних законодавчих ініціатив податківець відзначив збереження спрощеної системи оподаткування та ряду пільг з податку на прибуток, зокрема, можливість сільгоспвиробникам платити фіксований сільгоспподаток. Крім того, 3-відсотковий збір до Пенсійного фонду з іноземної валюти вводиться тільки на безготівкову валюту в рамках торгового обороту. Також планується змінити шкалу прогресивного податку на доходи фізичних осіб. Розглядається питання про скасування податкової соціальної пільги, зниження ставки податку з обороту, а також відпрацьовується перехідний період і інші аспекти законодавчого врегулювання запропонованих змін.

"Ці зміни реанімують стимулюючу функцію податків і посприяють усуненню структурних диспропорцій в економіці. Це буде досягнуто в цілому за рахунок зниження діючих ставок основних податків. Так, ставка податку на додану вартість з 20% знизиться до 7-12%, єдиний соціальний внесок - з 37-49% до 15%, податок на доходи фізичних осіб з 15-17% до 10% з паралельним впровадженням прогресивної шкали ", - підкреслив А.Ігнатов.

Однак, за словами податківця, для уникнення зниження надходжень до бюджету вводяться так звані компенсаторні механізми. Вони передбачатимуть скасування пільг та розширення бази оподаткування деякими податками. Наприклад, ПДВ - додаткове оподаткування продажів за ставкою 2,5-2%, єдиний соціальний внесок - повернення до оподаткування купівлі безготівкової іноземної валюти за ставкою 3%.

"Всі наші ініціативи ми винесли на обговорення громадськості і зацікавлених в отриманні об'єктивної оцінки пропонованих новацій з боку бізнесу. Упевнений, що така спільна робота допоможе нам розробити оптимальні норми", - підкреслив А.Ігнатов.