Введення податку з обігу неможливе з 2013 року — УСПП

Президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах вважає, що ведення податку з обігу неможливо з 1 січня 2013 року, передає кореспондент УНІАН.

«Я впевнений, що виходячи з системності тих проблем, які сьогодні розглядаються, безумовно, введення цих ініціатив (змін в податковому законодавстві, зокрема, введення податку з обігу - УНІАН) з 1 січня 2013 року нереально. Це суперечить і Бюджетному кодексу України», - заявив він.

Він нагадав, що в даний час проходить обговорення проект закону про внесення змін до Податкового кодексу, що передбачає зниження ставки ПДВ з введенням податку з обігу. Зокрема, пропонується встановити ставку з податку з обігу на рівні 2-2,5% при зниженні ставки ПДВ до 7-12%.

Разом з тим А.Кінах відзначає, що введення податку з обігу для всіх без винятку платників податків призведе до додаткового навантаження на експортерів та інвесторів, що здійснюють капітальні інвестиції в бізнес. Збільшитися податковий тиск може і для низькорентабельних підприємств: «За нашими попередніми розрахунками, особливо високотехнологічне виробництво з низькою рентабельністю ризикує після введення податку з обігу отримати додатковий фіскальний тиск на рівні до 20%, порівняно з тим, який існує на сьогодні».

На думку А.Кінаха, перед введенням податку з обігу необхідно проаналізувати його вплив на низькорентабельні підприємства і економіку в цілому.

В УСПП вважають, що для встановлення обгрунтованого рівня податкового тиску на бізнес із законопроекту необхідно виключити застосування різних ставок ПДВ. Доцільним буде тільки введення ставки ПДВ для імпорту, послуг та інших операцій на внутрішньому ринку на рівні 10-15%. Також експерти УСПП вважають за необхідне знизити ставку податку з обігу до 0,5-1% і диференціювати її залежно від видів товарів / послуг, звільнивши від оподаткування соціально значущі товари.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи на XIV з'їзді Партії регіонів 30 липня Президент України Віктор Янукович заявив, що влада працює над введенням в Україну податку з обігу.