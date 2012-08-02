НБУ затвердив нову стратегію національної системи електронних платежів

Національний банк України затвердив нову стратегію розвитку Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), зокрема, передбачає переведення системи на EMV-платформу, що дозволяє використовувати карти системи у всіх POS-терміналах і банкоматах країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Наталія Синявська в ході засідання прес-клубу на тему: «Бій з тінню: навіщо обмежувати готівкові розрахунки?».

«Було прийнято стратегію розвитку НСМЕП, і найближчим часом розвиток системи буде відбуватися на так званій EMV-платформі. Це відкриті міжнародні стандарти, які використовуються і Visa і MasterCard», - сказала Н.Синявська.

За її словами, перехід НСМЕП на EMV-платформу дозволить використовувати карти платіжної системи у всіх банкоматах і терміналах України.

«Це міжнародний стандарт, який дозволить приймати картки НСМЕП у будь-якій торгівельній точці, обладнаній POS-терміналом, і в будь-якому банкоматі», - зазначила Н.Синявська.

Вона вважає, що перехід на EMV-платформу НСМЕП можна завершити вже протягом року.

«Це наші перспективи, ми до цього йдемо. Зараз не можу точно сказати терміни, коли це буде реалізовано, тому що досить складний підготовчий період, але думаю, в найближчий рік це буде 100% зроблено», - сказала банкір.

Довідка УНІАН. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - внутрішньодержавна, загальнонаціональна платіжна система, створена за ініціативою Національного банку, працює в режимі промислової експлуатації з 2004 року.

За даними сайту Нацбанку, членами та учасниками НСМЕП є близько 60 банків і близько 10 небанківських установ. Банками-членами НСМЕП емітовано близько 3 млн платіжних карток, встановлено близько 6 тис. одиниць термінального обладнання.