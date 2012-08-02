Торги на міжбанку у четвер закрилися котируваннями 8,1105/8,1150 грн/дол.

У четвер, 2 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1120/8,1190, на 12:00 ціни знизилися до 8,1095/8,1135. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1105/8,1150 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2497/0,2501, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2500/0,2501. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2503/0,2507. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32.3775 (+0.0565).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у четвер змінювалися у діапазоні 1,2220/1,2295.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9345/9,9450, на 12:00 ціни пішли догори - 9,9490/9,9580. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 9,9600/9,9695.