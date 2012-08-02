Moody's знизило рейтинг банку «Форум» до «B3»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» у національній валюті з «В2» до «В3», прогноз рейтингу "негативний", говориться в повідомленні агентства.

Також знижено рейтинг за національною шкалою з рівня A3.ua до Baa3.ua.

У повідомленні вказується, що зниження рейтингу викликане планами Commerzbank продати свою частку в банку «Форум» українському «Смарт-холдинг».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новинському «Смарт-холдинг» повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Покупець не називає суму угоди, посилаючись на домовленість про нерозголошення її умов.

Наразі угода про операцію перебуває на етапі узгодження у регуляторних органах.

В середині червня Moody's знизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» у національній валюті з «В1» до «В2», прогноз рейтингу "негативний". Рейтинг було знижено, зокрема й тому, що Moody's очікував зниження важливості для материнського Commerzbank операцій в Україні.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створено в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2012 року склали 10,47 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,29 млрд грн, зобов'язання - 7,84 млрд грн, статутний капітал - 5,93 млрд грн, власний капітал - 1,5 млрд грн .

Банк «Форум» (Київ) у січні-червні 2012 року отримав 2,6 млн грн прибутку проти 549,37 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Німецький Commerzbank на 1 квітня 2012 володів 96,0635% акцій банку «Форум».

«Смарт-холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний та нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

Стратегія «Смарт-холдингу» спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем активів групи шляхом збільшення його вартості в довгостроковій перспективі і пошуку нових напрямів для розвитку бізнесу. Інвестиційна діяльність «Смарт-холдингу» сфокусована на інвестиції як в Україну, так і в країни СНД і Східної Європи.

«Смарт-холдинг» бере участь в проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора.

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