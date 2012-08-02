Доходи бюджету в січні-липні збільшилися на 10,5%

За оперативними даними, за січень-липень 2012 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України надійшло 186,5 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що на 17,7 млрд грн, або на 10,5% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України.

За даними Держказначейства, до загального фонду держбюджету в січні-липні 2012 року надійшло 160,2 млрд грн, що на 17,3 млрд грн, або на 12,1% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

До спеціального фонду держбюджету за січень-липень 2012 р. надійшло 26,3 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

Також указується, що за сім місяців 2012 року відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) на суму 26,9 млрд грн, зокрема в автоматичному режимі - на суму 14,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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