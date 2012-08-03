Мінфін у серпні не буде розміщувати індексовані й валютні ОВДП

Міністерство фінансів України в серпні не має наміру розміщувати індексовані й номіновані в іноземній валюті облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Про це йдеться в Графіку розміщення ОВДП на серпень 2012 року, оприлюдненому на сайті міністерства. Як свідчать попередні місяці, до графіка можуть вноситися зміни. Так, за липень ц.р. він змінювався тричі, за червень — двічі й і т.д.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня 2012 року єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені ц.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, у т.ч. за рахунок продажу ОВДП - 49,489 млрд грн, єврооблігацій - 15,986 млрд грн.

На погашення держборгу за вказаний період було спрямовано за внутрішніми зобов'язаннями - 19,091 млрд грн, за зовнішніми - 13,749 млрд грн, а на витрати з обслуговування - 8,816 млрд грн і 3,724 млрд грн відповідно.