ДПСУ в січні-липні збільшила надходження до зведеного бюджету до 161 млрд грн

Державна податкова служба України (ДПСУ) в січні-липні 2012 року спрямувала до зведеного бюджету 161,1 млрд грн податків і зборів, контрольованих відомством, що на 9%, або на 13,3 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зокрема, за 7 місяців до загального фонду державного бюджету надійшло 113,1 млрд грн — на 5,5%, або на 5,9 млрд грн, більше, ніж у січні-липні 2011 року. Надходження до місцевих бюджетів збільшилися на 18,2%, або на 7,4 млрд грн, порівняно з 7 місяцями 2011 року - до 48 млрд грн.

Зокрема, в січні-липні 2012 року на 4% - до 1,1 млрд грн збільшилися надходження податку на прибуток при зменшенні ставки податку з 25% до 21%.

При запровадженні нульової ставки ПДВ для операцій з імпорту природного газу обсяги сплати ПДВ збільшилися на 1,3%, або на 587,6 млн. грн. Без цієї зміни приріст становив 24,6%.

Відшкодування ПДВ за січень-липень 2012 року збільшилося на 6%, або на 1,5 млрд грн, порівняно з січнем-липнем 2011 року — до 26,9 млрд грн.