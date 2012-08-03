Економіка України за два роки зросла на 12,5% - Азаров

Економіка України за 2 останні роки після серйозного падіння в 2009 році виросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю центральним телеканалам країни, яке транслює Перший національний телеканал.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров зазначив, що зростання економіки відбувалося на тлі фінансово-економічної кризи і ослаблення ситуації в єврозоні.

«У 2009 році, ми всі пам'ятаємо, був спад виробництва, дефіцит бюджету і т. д. За ці два роки економіка виросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень. Значить уряду вдалося стабілізувати ситуацію, вдалося вивести країну на розвиток в непростих умовах, коли скрізь у світі тривала фінансово-економічна криза, і ми знаємо, яка зараз ситуація в Європейському Союзі відбувається».