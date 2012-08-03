Азаров: в Україні за 7 місяців зафіксовано нульову інфляцію

В Україні за січень-липень 2012 зафіксовано нульову інфляцію.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю центральним телеканалам країни, яке транслює Перший національний телеканал.

«Цього року вона (інфляція - УНІАН) на сьогоднішній день поки нульова», - сказав він.

Нагадаємо, що офіційно дані щодо інфляції в липні і з початку року Держстат дає не пізніше 6 серпня.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у червні 2012 року порівняно з травнем споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%

Інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.