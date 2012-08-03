В Україні за 7 місяців зафіксовано нульову інфляцію

В Україні за січень-липень 2012 зафіксовано нульову інфляцію.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у інтерв'ю центральним телеканалам країни, яке транслює Перший національний телеканал.

«Цього року вона (інфляція - УНІАН) на сьогоднішній день поки нульова», - сказав він.

Нагадаємо, що офіційно дані щодо інфляції в липні і з початку року Держстат дає не пізніше 6 серпня.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у червні 2012 року порівняно з травнем споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%

Інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

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Економіка України за два роки зросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень - Азаров

Економіка України за 2 останні роки після серйозного падіння в 2009 році виросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров зазначив, що зростання економіки відбувалося на тлі фінансово-економічної кризи і ослаблення ситуації в єврозоні.

«У 2009 році, ми всі пам'ятаємо, був спад виробництва, дефіцит бюджету і т. д. За ці два роки економіка виросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень. Значить уряду вдалося стабілізувати ситуацію, вдалося вивести країну на розвиток в непростих умовах, коли скрізь у світі тривала фінансово-економічна криза, і ми знаємо, яка зараз ситуація в Європейському Союзі відбувається».