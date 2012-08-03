Товарообіг між Україною і Білоруссю зріс до 3,6 млрд дол.

Мінськ. Товарообіг між Україною і Білоруссю в січні-червні 2012 року збільшився в 1,4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 3,63 млрд дол.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар посольства України в Білорусі Олексій Ємельяненко.

«Експорт до Білорусі української продукції становив 977,3 млн. дол., імпорт білоруської продукції до України за шість місяців 2012 року становив 2,652 млрд дол. при негативному сальдо для нашої країни в 1,675 млрд дол.», - зазначив О. Ємельяненко.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році товарообіг між країнами досяг рекордних показників 6 млрд дол., перевищивши докризовий п'ятимільярдний показник 2008 року.

Довідка УНІАН. Україна традиційно поставляє до Білорусі металопродукцію, вироби з чорних металів, електроенергію, макуху, олію соняшникову, кукурудзу, вагони.

Основними товарними групами з імпорту до України білоруської продукції за останні роки в основному є нафтопродукти, а також сільськогосподарська техніка, вантажні автомобілі, шини, холодильники, автобуси.

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