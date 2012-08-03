Україна у вересні поверне МВФ 1 млрд доларів

Україна у вересні виплатить Міжнародному валютному фонду 1 мільярд доларів за кредитом stand-by 2008 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю центральним телеканалам країни, яке транслює у п'ятницю, 3 серпня, Перший національний телеканал.

"Ми тільки недавно повернули 1,5 мільярда доларів кредиту, і ось зараз у вересні будемо повертати ще один мільярд", - сказав він.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділено не були.

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