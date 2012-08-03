Прем'єр розповів, як треба реагувати на дії Росії у рамках ЗВТ і СОТ

Україна вдасться до відповідних дій у рамках договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) СНД і норм СОТ у випадку, якщо Росія укладатиме зовнішньоторговельні договори, які можуть завдати збитків економіці України.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю центральним телеканалам країни, яке транслює у п'ятницю, 3 серпня, Перший національний телеканал.

М.Азаров зазначив, що зростання економіки відбувалося на тлі фінансово-економічної кризи, що продовжувалася, і ослаблення ситуації в єврозоні.

«Якщо, наприклад, Росія якусь угоду підпише, що створить загрозу для нашої економіки, ми що, дивитимемося на це? Абсолютно ясно, що ми проведемо консультації з Росією, попередимо їх, скажімо, що: хлопці, ви, так би мовити, дійте в рамках нашої умови, в рамках тих умов, про які ми з вами домовлялися. А якщо ви не виконаєте, ми будемо змушені робити якісь дії», - сказав М.Азаров. При цьому він зазначив, що відповідні консультації і дії, у разі якщо учасники договору ЗВТ СНГ планують запроваджувати вільну торгівлю з третіми сторонами, визначені як самим договором, так і правилами СОТ.

При цьому М.Азаров наголосив, що не бачить нічого страшного в існуванні додатку №6 до договору.

«Це звичайне явище. Записано це було чи не записано. Якщо в однієї із сторін, яка підписала багатосторонній договір, з'являються нові відносини з новими торговими партнерами, які створюють торгові режими, невигідні для країн СНД, то, природно, проводяться консультації. І якраз цей розділ (додаток №6 - УНІАН) про проведення консультацій – є застереженням прийняття односторонніх рішень», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що в будь-якому разі Україна при підготовці торгових угод з третіми сторонами проводитиме консультації з учасниками договору ЗВТ СНД.

«Записали б ми це, не записали б, все одно країни так і діяли б. Це правило СОТО. Нічого нового це (додаток №6) не містить», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Україна мала зауваження до Договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягали в нерівності умов, що стосуються запровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначено доповненням № 6 до документа.

24 липня Президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради проект закону “Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі” в рамках СНД.

30 липня Верховна Рада ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.