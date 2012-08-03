Міжбанк п'ятниці: закриття торгів - 8,1100/8,1140 грн/дол

У п'ятницю, 3 серпня, на українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту залишалися стабільними.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1115/8,1175, до 12:00 ціни знизилися до 8,1090/8,1120. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1100/8,1140.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2494/0,2498, до 12:00 ціни піднялися до 0,2496/0,2500. До закриття ціни досягли рівня 0,2502/0,2506. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів залишився на рівні 32.2825 (-0.0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар у п'ятницю стартували з рівня 1,2192/1,2194, а до 15:00 зросли до 1,2268/1,2270.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,8920/9,9010, до 12:00 ціни пішли вгору – 9,8990/9,9070. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли денного максимуму – 9,9565/9,9650.