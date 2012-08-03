Росія посилює контроль на кордоні з Україною через спалах АЧС

Москва. Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ухвалила рішення посилити контроль у пунктах пропуску через державний кордон Росії у Бєлгородській області у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Россільгоспнагляду.

«Ухвалено рішення про посилення контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Управління Россільгоспнагляду по Бєлгородській області акцентувало увагу на необхідності введення жорсткого контролю за переміщенням продукції тваринного походження в ручній поклажі пасажирів, що слідують з України і, зокрема, із Запорізької області, де зареєстровано вогнище АЧС», - сказано у повідомленні.

Крім того, заступник керівника Россільгоспнагляду Микола Власов надіслав у територіальні управління відомства лист, у якому вказано, що «забороняється транзит через Запорізьку область свинини на/через територію Російської Федерації, незалежно від способу її упакування і видів транспорту».

Також він доручив забезпечити проведення повного ветеринарного огляду підконтрольних вантажів, що слідують з України всіма видами транспорту у встановленому порядку (зокрема, ручній поклажі, багажі, поштових відправленнях), з метою недопущення забороненої до ввезення у Російську Федерацію продукції.

Нагадаємо, що Білорусь з 3 серпня заборонила ввезення свинини із Запорізької області через поширення у регіоні африканської чуми свиней.

Як повідомляв УНІАН,Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв'язку зі спалахом на території області захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби проводяться оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней – висококонтагіозне захворювання, що протікає в гострій формі, характеризується швидким перебігом і високою смертністю тварин (98-100%). Засобів лікування і специфічної профілактики цієї хвороби не існує.

Для людини африканська чума свиней не є небезпечною.

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