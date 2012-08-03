Президент схвалив здійснення емісії казначейських зобов'язань у валюті

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5034-VI «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо казначейських зобов’язань».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо казначейських зобов‘язань».

Законом передбачено, що номінальна вартість казначейських зобов‘язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті.

Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України здійснюється в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.