На Дніпропетровщині затримано податківця-хабарника

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю затримали керівника міжрайонної податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, капітан податкової міліції, зайнявши посаду виконуючого обов’язки начальника сектору, «вирішив не упустити свого шансу».

За непроведення перевірки комп’ютерних клубів посадовець отримав від адміністратора комп’ютерного залу 4,1 тис. грн.

Грошові кошти за вказівкою податківця були переведені на розрахунковий рахунок, спеціально відкритий в одному з банків.

Вже через місяць податківець знову почав вимагати хабара. Після перерахування грошових коштів у розмірі 8 тис. грн на той же розрахунковий рахунок, зловмисника було затримано в його службовому кабінеті.

При цьому в прес-службі зазначили, що під час проведення з податківцем слідчих дій його брат намагався "допомогти" правопорушнику та викрасти речові докази, що знаходилися в автомобілі затриманого. «Розбивши скло автомобіля, молодик схопив докази та побіг з місця події, однак вчасно був помічений працівниками УБОЗ», - зазначається в повідомленні.

Відносно податківця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.