Національний банк України (НБУ) має намір розширити асортимент інвестиційних монет.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на директора генерального департаменту регулювання грошового обігу Нацбанку Віктора Нестеренка.

"Найближчим часом будуть запроваджені в обіг ще два типорозміри інвестиційних монет - 1/2 і 1/10 унції", - сказав В.Нестеренко.

Монети випускаються відкритими (нефіксованими) тиражами.

Нагадаємо, що українські інвестиційні монети виготовлені із золота і срібла вищої проби - 999,9, і на сьогодні Національний банк України випустив інвестиційні монети "Архістратиг Михайло" із золота номіналом 20 гривень (1 унція) і 5 гривень (1/4 унції) та із срібла номіналом 1 гривня (1 унція).