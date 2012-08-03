«Енергоатом» візьме в «Укргазбанку» 70 млн грн кредиту

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити у «Укргазбанку» кредит на суму 70 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на веб-порталі державних закупівель.

Згідно з повідомленням, кредит буде залучений терміном на один рік під 19% річних. Кредитний договір сторони планують підписати до 30 серпня.

У розкритій тендерній документації також зазначається, що у торгах брав участь державний «Укрексімбанк» з пропозицією видати кредит під 23% річних.

Як повідомляв УНІАН, у липні «Енергоатом» залучив кредит у «ВТБ Банку» на суму 30 млн дол.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

У 2011 році «Енергоатом» збільшив чистий прибуток в 2,9 разу - до 2,38 млрд грн.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

АБ «Укргазбанк» - державний комерційний банк України, є одним з націоналізованих банків внаслідок фінансово-економічної кризи 2008-2009 років.