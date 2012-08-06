Котирування на відкритті міжбанку у понеділок становили 8,1085/8,1155 грн/дол.

У понеділок, 6 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1085/8,1155 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2536/0,2540, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0180/10,295. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2361/1,2363 (п'ятниця — 1,2192/1,2194). У п'ятницю, 3 серпня, Нацбанк на ринок не виходив.

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