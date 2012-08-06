Цього тижня євро може продовжити падіння до річних мінімумів – експерт

Поточний тиждень, 6-10 серпня, пара EUR/USD має всі шанси провести досить спокійно, оскільки не запланований вихід значущої макроекономічної статистики. Але, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, у світлі позицій американського долара, що посилилися після 31 липня, а також за браком широко очікуваних за підсумками засідання ЄЦБ заяв про інтервенції на ринках облігацій урядів Іспанії та Італії євровалюта може продовжити зниження до району річних мінімумів 1,2040.

Як відзначають аналітики, британський фунт продовжить корелювати з євро і у разі відновлення низхідного тренду в парі EUR/USD метою руху для нього стане 1,5390.

Японська єна припинила свій рух у бік 76,00 проти долара в міру того, як учасники побоюються інтервенцій з боку Банку Японії. На поточному тижні регулятор оголосить підсумки чергового засідання, проте якихось знакових заяв тут чекати не варто. На нинішніх рівнях пара USD/JPY викликає певне зацікавлення для відкриття довгострокових довгих позицій зі стопами нижче за річні мінімуми.