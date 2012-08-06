Міжбанк відкрився зниженням котирувань
11:10, 06 серпня 2012Фінанси
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У понеділок, 6 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1085/8,1155 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2536/0,2540, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0180/10,295.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2361/1,2363 (п'ятниця — 1,2192/1,2194).
У п'ятницю, 3 серпня, Нацбанк на ринок не виходив.
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